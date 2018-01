Τζακάρτα: Κατέρρευσε τμήμα του Χρηματιστηρίου – Εικόνες πανικού

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι εγκατέλειψαν τρέχοντας το Χρηματιστήριο της Ινδονησίας, όταν κατέρρευσε όροφος στο κεντρικό λόμπι του κτηρίου του Χρηματιστηρίου της Ινδονησίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας Τζακάρτα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Metro TV.

Αναφορές έκαναν λόγο νωρίτερα για κατάρρευση τμήματος του κτιρίου, στο εσωτερικό του χρηματιστηρίου.



Ο διευθυντής του, Αλπίνο Κιανγιάγια αρνήθηκε να σχολιάσει.



Πλάνα των τηλεοπτικών σταθμών δείχνουν να έχει καταρρεύσει μία μεταλλική κατασκευή γύρω από ένα τοπικό καφέ και κοντά στην είσοδο του πολυόροφου κτιρίου. Στα ίδια τηλεοπτικά πλάνα, άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά του κτιρίου.



Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση, όμως οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης.

Πάντως, το χρηματιστήριο της Ινδονησίας ξεκίνησε τη δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας, την συνηθισμένη ώρα έναρξης αν και νωρίτερα εκκενώθηκε, μετά την κατάρρευση ορόφου, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος διαπραγμάτευσης.



Σύμφωνα με το Bloomberg, η δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας ξεκίνησε στις 13:30 μ.μ. τοπική ώρα, στην Τζακάρτα, παρά το γεγονός ότι ένα όροφος του κατέρρευσε. Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου, δεν επρόκειτο για έκρηξη.

The stock exchange is one of Jakarta’s most modern buildings, hosting offices of World Bank and others. Not where one would expect such a disaster to occur https://t.co/IG61tU0GxU