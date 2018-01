Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις: Η Τουρκία ισχυρίζεται ψευδώς ότι το ΙΚ βρίσκεται στην Αφρίν

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι ο τουρκικός στρατός ισχυρίστηκε ψευδώς πως το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είναι παρόν στην περιοχή Αφρίν στην βορειοδυτική Συρία, η οποία αποτελεί τον στόχο της τουρκικής επιχείρησης που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, και κατηγόρησαν την Άγκυρα ότι παραπλανεί την παγκόσμια κοινή γνώμη.

"Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν είναι παρόν στην Αφρίν", δήλωσε ο Ρεντούρ Χελίλ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των SDF, στο Reuters.





