Φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιαπωνία

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τοίχοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιαπωνική τηλεόραση.

Από τον σεισμό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 200 άνθρωποι, σύμφωνα με το NHK.



Πλάνα που αναμεταδίδονταν απευθείας εικόνιζαν πριν από λίγο σωλήνες του δικτύου υδροδότησης να έχουν σπάσει κι ένα σπίτι στις φλόγες μετά τον σεισμό, που έπληξε τη δεύτερη μεγαλύτερη ιαπωνική μητρόπολη λίγο πριν από τις οκτώ το πρωί (02:00 ώρα Ελλάδας), σε ώρα μεγάλης κίνησης, σταματώντας πολλά τρένα.

This 5,9M earthquake quite scary and makes panic especially when youre still sleeping. #osaka #kyoto #nara #earthquake #japan #Gempa pic.twitter.com/2PhbflQbhh

This is what happens to the trains when a #earthquake hits #Japan #osaka #kyoto #kansai pic.twitter.com/FLWvmJdspE