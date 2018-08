Πάνω από 90 νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία

Τουλάχιστον 91 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών έπληξε τα πολύ τουριστικά νησιά Λομπόκ και Μπαλί, γνωστοποίησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα περισσότερα θύματα βρέθηκαν στη βόρεια πλευρά του Λομπόκ, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κοντινό Μπαλί, ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο.

At least 89 people have been killed after a powerful 7.0 magnitude #earthquake hit the popular tourist island of #Lombok, near #Bali in Indonesia *via @SkyNewspic.twitter.com/3n3oxgx5BC