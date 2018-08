Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Μακρόν - Τι συζήτησαν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι συζήτησε με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για διάφορα ζητήματα και πρόσθεσε ότι η συνδιάλεξή τους επικεντρώθηκε σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και του εμπορίου.

«Είχα ένα πολύ καλό τηλεφώνημα με τον Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρο της Γαλλίας. Συζητήσαμε διάφορα θέματα, ειδικά (για την) Ασφάλεια και (το) Εμπόριο», αναφέρει ανάρτηση του Τραμπ στη ροή του στο Twitter.

Ο Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες κάνει διακοπές σε ένα θέρετρο και γήπεδο γκολφ στο Μπέντμινστερ του Νιού Τζέρσεϊ που του ανήκει, δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς είχαν τη συνδιάλεξη με τον Μακρόν.

Had a very good phone call with @EmmanuelMacron, President of France. Discussed various subjects, in particular Security and Trade. Many other calls and conversations today. Looking forward to dinner tonight with Tim Cook of Apple. He is investing big dollars in U.S.A.

