H Fitch αναβάθμισε τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια της Πειραιώς

Σε αναβάθμιση εννιά σειρών τεσσάρων τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων της Πειραιώς προχώρησε τη Δευτέρα η Fitch, ενώ επιβεβαίωσε την αξιολόγηση τριών σειρών.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως οι αναβαθμισμένες σειρές διατηρούνται σε Rating Watch Positive.

Αναλυτικά οι πράξεις αξιολόγησης της Fitch:

Estia Mortgage Finance Plc (Estia I)



*Class A (XS0220978737): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class B (XS0220978901): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class C (XS0220979115): Επιβεβαιώθηκε σε «CCC»



Estia Mortgage Finance II Plc (Estia II):



*Class A (XS0311458052): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class B (XS0311459969): Επιβεβαιώθηκε σε «CCC»



*Class C (XS0311460892): Επιβεβαιώθηκε σε «CCC»



Grifonas Finance No. 1 Plc (Grifonas)



*Class A (XS0262719320): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class B (XS0262719759): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class C (XS0262720252): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



Kion Mortgage Finance Plc (Kion)



*Class A (XS0275896933): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class B (XS0275897311): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»



*Class C (XS0275897741): Αναβαθμίστηκε σε «Bsf» from «B-sf»