XA: Γιατί μένει σε πλήρη ισχύ το θετικό σενάριο

Μετά την πρώτη επαφή με τη σημαντική αντίσταση στις 850 μονάδες, το αναμενόμενο profit taking έφερε την αγορά μετοχών στην πρώτη ουσιαστική της στήριξη, όπου και αντέδρασε, γεγονός που κρατά το θετικό σενάριο σε πλήρη ισχύ.

Όπως έχουμε αναφέρει, οι 850 μονάδες αποδείχτηκαν ισχυρή αντίσταση και στο τέλος Φεβρουαρίου, οπότε θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ενέργεια για την ανοδική της διάσπαση. Ο Απρίλιος, δύο συνεδριάσεις πριν από το τέλος του, απέδειξε ακόμη μια φορά τη θετική του εποχικότητα με κέρδη 9% από το χαμηλό στις 3/4. Παράλληλα, ο δείκτης των τραπεζών δίνει πάνω από 20% για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η συνεδρίαση στις 27/4 συμπίπτει με το Eurogroup, οπότε οι συνθήκες θα είναι λίγο πιο περίπλοκες, αλλά η εγχώρια αγορά δεν αναμένει κάτι ουσιαστικό από τη συνάντηση.

Το πιο ευνοϊκό σενάριο για την αγορά συνεχίζεται όσο η ζώνη των 820 μονάδων και υψηλότερα, στις 830 μονάδες, παραμένει στα χέρια των αγοραστών. Ανοδική διαφυγή άνω των 850 μονάδων φέρνει τις 867 μονάδες και τις 900 μονάδες στο προσκήνιο, με ενδιάμεσα profit taking.

Στα πεδία της άμυνας, χαμηλότερα, εκτός από τις 820-830 μονάδες, η επόμενη στήριξη είναι πολύ σημαντική και εδράζει στην περιοχή των 797 μονάδων, με ενδιάμεσο stop τις 811 μονάδες ή τις 818 μονάδες. Χωρίς να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές, η εγχώρια αγορά δεν έχει λόγο να κινηθεί προς την περιοχή των 800 μονάδων. Ο Μάιος τα τελευταία 5 έτη ήταν ιδιαίτερα θετικός μήνας για τις αμερικανικές μετοχές, σε πλήρη αντίθεση με το παραδοσιακό ρητό «Sell in May and go away». Ο Μάιος για το Χ.Α. και τον Γενικό Δείκτη ήταν θετικός στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία έτη.

Το διάγραμμα του Γενικού Δείκτη

Για τον δείκτη των τραπεζών, όσο η κίνηση με κλεισίματα πάνω από τις 905-910 μονάδες διατηρείται, η τροχιά είναι ανοδική και ο επόμενος στόχος είναι οι 1.030 μονάδες. Ο τελευταίος μήνας συνεχίζει με διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις των τραπεζικών μετοχών, με τον τίτλο της Eurobank να υπεραποδίδει με 23% και την Τράπεζα Πειραιώς να υποαποδίδει με 11%. Για την Εθνική Τράπεζα, η άνοδος επίσης είναι στο 23% και για την Alpha Bank στο 16%.

Το διάγραμμα του Τραπεζικού Δείκτη

Τέλος, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρήκε ισχυρή αντίσταση στις 2.190 μονάδες και επέστρεψε ως τις 2.120 μονάδες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις 2.080 μονάδες. Η ζώνη 2.100-2.120 είναι ισχυρή περιοχή στήριξης σε περίπτωση profit taking, ωστόσο κίνηση σε χαμηλότερα επίπεδα από τις 2.080 μονάδες αλλάζει την τεχνική εικόνα άρδην.

Αντίθετα, υψηλότερα από τις 2.190 μονάδες, το βλέμμα ανεβαίνει στις 2.220 μονάδες και τις 2.280 μονάδες.

Το διάγραμμα του Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης