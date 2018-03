Στους 64 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο της Ρωσίας

Οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, στο Κεμέροβο της Σιβηρίας, έχουν φτάσει τους 64, σύμφωνα με τον υπουργό Εκτάκτων Αναγκών, Vladimir Punchkov και τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα σήμερα είπε ότι οι πυροσβέστες έχουν περάσει και από τους τέσσερις ορόφους του εμπορικού κέντρου. Έξι σοροί δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη, σημείωσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, δεν ανέφερε τον αριθμό των θυμάτων αμέσως. Το εμπορικό κέντρο «Winter Cherry» ήταν πολύ δημοφιλής προορισμός για οικογένειες και ήταν γεμάτο επισκέπτες την Κυριακή, καθώς ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο πριν από τις σχολικές διακοπές.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών από πυρκαγιά στη Ρωσία από το 2009. Τότε περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροτεχνήματα που εξερράγησαν σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Περμπ, κοντά στη Σιβηρία.







Η Ερευνητική Επιτροπή που διεξάγει τις έρευνες για σοβαρά αδικήματα στη Ρωσία έχει αναλάβει να εξετάσει την υπόθεση. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι διασώστες πρόλαβαν να απομακρύνουν με ασφάλεια περίπου 100 ανθρώπους από το εμπορικό κέντρο Ζίμναγια Βίσνια που στεγάζει κινηματογράφους, εστιατόρια, μια αίθουσα μπόουλινγκ, πάρκινγκ για 250 οχήματα, καθώς και πολλά καταστήματα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται άνθρωποι να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου, που είχε τυλιχθεί στους καπνούς και στις φλόγες, για να γλιτώσουν.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον τέταρτο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Το εμπορικό κέντρο, που καλύπτει επιφάνεια 23.000 τετραγωνικών μέτρων, είχε εγκαινιαστεί το 2013.

Νωρίτερα, βίντεο που κόβουν την ανάσα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Εκεί, σύμφωνα με το RT, φαίνονται άνδρες να έχουν κρεμαστεί από τα παράθυρα του εμπορικού κέντρου και να πηδούν από αυτά, για να σωθούν από τις φλόγες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός κι από άλλα μέρη της πόλης.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

