Η Ρωσία δείχνει Ισραήλ για την επίθεση με πυραύλους στη Συρία

Τουλάχιστον 14 μαχητές, μεταξύ των οποίων και Ιρανοί, σκοτώθηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κεντρική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την επίθεση δέχτηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τ-4, που είναι γνωστό ως αεροπορική βάση Τίγιας. Η βάση αυτή είναι χτισμένη σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή της ερήμου, όπου βρίσκονται τα βασικά κοιτάσματα φυσικού αερίου της Συρίας. Ήταν υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους μέχρι πέρυσι οπότε το ανακατέλαβε ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του με την ισχυρή στήριξη της Ρωσίας.

H συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο αεροδρόμιο αυτό, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χομς και στην αρχαία πόλη της Παλμύρας. Κατά την ίδια πηγή, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν κάποιους πυραύλους, όμως άλλοι έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο.

«Ρωσικές, ιρανικές δυνάμεις και μέλη του λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ» είναι ανεπτυγμένες στη βάση Τ-4, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. «Τουλάχιστον 14 μαχητές σκοτώθηκαν από την επίθεση στο αεροδρόμιο Τ-4, μεταξύ των οποίων και Ιρανοί», πρόσθεσε.

Δύο αεροσκάφη F-15 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν την επίθεση εναντίον του συριακού στρατιωτικού αεροδρομίου Τ-4 στη Χομς από το έδαφος του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργότερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, τα συστήματα της συριακής αεράμυνας κατέρριψαν πέντε από τους οκτώ πυραύλους, όμως οι άλλοι τρεις έπληξαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο. «Στις 9 Απριλίου από τις 03:25 (ώρα Ρωσίας και Ελλάδας) ως τις 03:53 δύο αεροσκάφη F-15 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εκτόξευσαν οκτώ κατευθυνόμενους πυραύλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Τ-4 από το έδαφος του Λιβάνου χωρίς να εισέλθουν στον συριακό εναέριο χώρο. Οι μονάδες αεράμυνας των συριακών ενόπλων δυνάμεων κατέρριψαν πέντε κατευθυνόμενους πυραύλους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι κανείς από τους Ρώσους συμβούλους που βρίσκονταν στην αεροπορική βάση δεν έχει τραυματιστεί.

«Η επίθεση σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Τ-4 με πολλά πλήγματα και το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αμερικανική επίθεση», είχε μεταδώσει αρχικά η συριακή κρατική τηλεόραση. Οι ΗΠΑ αμέσως ανακοίνωσαν ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή» οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν διεξάγουν αεροπορικά πλήγματα στη Συρία».

Ο ισραηλινός στρατός, που τους τελευταίους μήνες έχει εξαπολύσει πολλές επιδρομές στη Συρία εναντίον βάσεων του συριακού στρατού, αρνήθηκε να κάνει «οποιοδήποτε σχόλιο», ενώ ο γαλλικός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν βομβάρδισε τη βάση Τ-4, σύμφωνα με εκπρόσωπό του,όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Λίγη ώρα νωρίτερα, αρχικά το Μέγαρο των Ηλυσίων και κατόπιν ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησαν ανακοινώσεις στις οποίες γίνεται λόγος περί μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης ανάμεσα στους προέδρους της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες «καταδίκασαν σθεναρά τις επιθέσεις με χημικά όπλα την 7η Απριλίου εναντίον του πληθυσμού της Ντούμα, στην Ανατολική Γούτα».

Η προεδρία της Γαλλίας στην ανακοίνωσή της δεν επέρριψε ρητά την ευθύνη στη συριακή κυβέρνηση.

#BREAKING - Drone facility used to target #ISIS in desert, completely destroyed in missile strikes against Syria's T4 airbase. 12 #Syrian troops killed and over 30 injured.



