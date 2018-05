Β. Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατέστρεψε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η Βόρεια Κορέα ανατίναξε τις σήραγγες που χρησιμοποιούνταν στις πυρηνικές δοκιμές της Πιονγκγιάνγκ, όπως μετέδωσαν τα νοτιοκορετικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για την αποκλιμάκωση της έντασης στην κορεατική χερσόνησο.

Η Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, πραγματοποίησε και τις έξι πυρηνικές δοκιμές της στο πεδίο Πούνγκι-ρι, ένα σύμπλεγμα από τούνελ κάτω από το όρος Μάνταπ στο βορειο-ανατολικό τμήμα της χώρας.

North Korea allowed a select group of journalists from Britain, China, Russia, South Korea and the United States to watch its engineers destroy and close tunnels in its mountainous Punggye-ri test site https://t.co/9bERHGbQXL