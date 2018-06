Στη Βαλένθια οι εκατοντάδες μετανάστες του Aquarius

Έφθασαν στο λιμάνι της Βαλένθια στην Ισπανία οι πρώτοι από τους 630 μετανάστες που διασώθηκαν από το πλοίο Ακουάριους, μετά από μία εβδομάδα περιπλάνησης στη Μεσόγειο.

Ένα από τα πλοία της ιταλικής ακτοφυλακής, το Ντατίλο που μετέφερε αριθμό μεταναστών μπήκε στο λιμάνι περίπου στις 06.30 τοπική ώρα (07.30 ώρα Ελλάδος). Οι υπόλοιποι μετανάστες μεταφέρονται με πλοίο του ιταλικού ναυτικού, το Οριόνε και από το Ακουάριους, γαλλογερμανικής μη κυβερνητικής οργανώσης. Τα δύο πλοία αναμένεται να έχουν φτάσει στην Ισπανία περίπου μέχρι τις 12.00 τοπική ώρα (13.00 ώρα Ελλάδος).

Για αυτούς τους 450 άνδρες, τις 80 γυναίκες εκ των οποίων επτά εγκυμονούσες, τους 89 έφηβους και τα 11 παιδιά κάτω των 13 ετών που διασώθηκαν από το Ακουάριους και ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, η άφιξη στη Βαλένθια σηματοδοτεί το τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν ο καταλύτης για τη δημιουργία νέων ρηγμάτων στην Ευρώπη σχετικά με το μεταναστευτικό. Η Ιταλία λίγες ημέρες μετά την αλλαγή κυβέρνησης είπε όχι στην είσοδο των μεταναστών, όπως έκανε και η Μάλτα με αποτέλεσμα το Ακουάριους να περιπλανάται στη Μεσόγειο για αρκετές ημέρες.

Αρκετοί ανάμεσα σε αυτούς αναμένεται να μεταβούν στη Γαλλία, αφού εξεταστεί η κατάστασή τους στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση το Σάββατο το μεσημέρι.

Στο λιμάνι της Βαλένθια βρίσκονται ασθενοφόρα για να υποδεχθούν τους μετανάστες. Σε ένδειξη αλληλεγγύης έχει στηθεί πανό που λέει «Καλωσήρθατε στο σπίτι σας» σε διάφορες γλώσσες. Άλλωστε, η περιπέτεια των μεταναστών αυτών έχει προκαλέσει κινήσεις υποστήριξης από τους πολίτες. «Οι άνθρωποι προσφέρουν τη βοήθειά τους για ό,τι μπορούν: να γίνουν μεταφραστές, να διαθέσουν κατάλυμα», δηλώνει ο Τζόνσον Ταμάγιο, ένας 51χρονος καλλιτέχνης, ένας από τους πολλούς εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Για την υποδοχή των μεταναστών έχουν κινητοποιηθεί 2.320 άτομα εκ τω οποίων 1000 είναι εθελοντές και 470 μεταφραστές. Για την κάλυψη του γεγονότος έχουν διαπιστευθεί περισσότεροι από 600 δημοσιογράφοι.



🔴 UPDATE Relief & happiness on board the #Aquarius as we see Spanish shores. 4 nm left to #Valencia pilot station. The end of a long and exhausting odyssey is close. pic.twitter.com/kG7L2VQq2w