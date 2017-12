Μελβούρνη: 32χρονος ο οδηγός που χτύπησε πεζούς

Αυτοκίνητο έπεσε νωρίτερα (4:30 τοπική ώρα) σε πεζούς στη Μελβούρνη, στη διασταύρωση των οδών Flinders και Elizabeth.

Η πρώτη ενημέρωση της αστυνομίας έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τρομοκρατική επίθεση. Λίγο αργότερα σημειώθηκε και έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της περιοχής, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προέρχεται από φιάλη αερίου.

Σύμφωνα με το ABC, μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ο οδηγός είναι ένας 32χρονος Αυστραλός πολίτης αφγανικής καταγωγής, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας, χρήσης ναρκωτικών ενώ είχε κάνει και μια «μικρή επίθεση» το 2010.

Ένας 24χρονος που επίσης συνελήφθη δεν ήταν στο αυτοκίνητο, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό και βρέθηκε να έχει μαχαίρια στην τσάντα του, λένε αστυνομικοί. Σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό, υπάρχουν 19 τραυματίες, κάποιοι σοβαρά.

Σύμφωνα με το Reuters, στους τραυματίες είναι και ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, που έχει χτυπήσει στο κεφάλι.



Τα κίνητρα για το περιστατικό μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία επίσης ενημέρωσε ότι θα έχει ισχυρή παρουσία απόψε στην πόλη.

Σημειώνεται ότι η Flinders είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Μελβούρνης, μεταξύ μεγάλου σιδηροδρομικού σταθμού και του πολυσύχναστου κέντρου της πόλης.

Ο Jim Stoupas, ιδιοκτήτης του καταστήματος «Walkers Donut», είπε στο CNN ότι είδε ένα SUV να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα, στην οδό Flinders.

«Έπεσε στον κόσμο», είπε. «Ακούσαμε θόρυβο και είδαμε τους ανθρώπους που πετάχτηκαν στον αέρα από τη σύγκρουση. Εκείνη την ώρα, είχαμε πελάτες στο μαγαζί, οι οποίοι σοκαρίστηκαν», είπε ο κ. Stoupas.

"He just ploughed into them without stopping" - Eyewitness describes scene of chaos in Melbourne, where a car has been driven into pedestrians in "a deliberate act" https://t.co/rE8VSOLmY2 pic.twitter.com/7urQ34LcKV — BBC News (World) (@BBCWorld) 21 Δεκεμβρίου 2017

















🆘‼️😯🔥 #Australia: The moment shortly after the terrorist SUV driver plowed into the crowd in #Melbourne. Some Chaos and panic! pic.twitter.com/cKH5lGZ98X - Onlinemagazin (@OnlineMagazin) December 21, 2017

The driver of a white car has been arrested after a car hit pedestrians on Flinders Street in Melbourne's CBD. #7Newspic.twitter.com/G20c8S3Xpu

DETAILS: Several people taken to hospital incl one child in serious condition https://t.co/26afNNUd5d - RT (@RT_com) December 21, 2017

Melbourne: Pedestrians struck by vehicle outside Melbourne's Flinders Street Station. Driver arrested by police. #Melbourne #7News pic.twitter.com/gr3dKYzQcD - 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) December 21, 2017

Unverified video of man being arrested following a car hitting pedestrians on #FlindersStreet #Melbourne pic.twitter.com/mQ9qjr3Kjh - Ben Ansell (@averagejourno) December 21, 2017

#Australia La police annonce un bilan de 19 blessés après qu'une voiture ait foncé dans la foule dans le centre de #Melbourne

Le conducteur a été arrêté#flindersstreet #Australia pic.twitter.com/EEJmqp9oQm — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 21 Δεκεμβρίου 2017

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε εμπορικό κέντρο κοντά στη Μελβούρνη

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης, χωρίς να είναι σαφές αν σχετίζονται τα δύο περιστατικά.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι ήχοι των εκρήξεων ακούστηκαν πολύ δυνατά. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη που οφείλεται σε φιάλη αερίου, όπως μετέδωσε το RT.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο.