Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Πέμπτη την απογοήτευση του που η Κίνα παραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις προμηθεύοντας τη Βόρεια Κορέα με αργό πετρέλαιο.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ μια φιλική λύση στο πρόβλημα της Βόρειας Κορέας αν αυτό συνεχιστεί» έγραψε σε μήνυμα του στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Εφημερίδα της Νότιας Κορέας μετέδωσε πως κινεζικά πλοία συνδέθηκαν με πλοία της Βόρειας Κορέας στη θάλασσα για να προμηθεύσουν το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν με πετρέλαιο.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!