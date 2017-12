O αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρo του την online εταιρεία λιανικών πωλήσεων Amazon, καλώντας την ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας να ανεβάσει τις τιμές των αποστολών με σκοπό να αναπληρώσει τα κόστη.

Σύμφωνα με το Reuters, σημείωσε στο Twitter: «Γιατί η Ταχυδρομική Υπηρεσία, που χάνει πολλά δισ. δολάρια τον χρόνο, χρεώνει την Amazon και άλλους τόσο λίγα για να παραδώσει τα πακέτα τους, και κάνει την Amazon πλουσιότερη και την Ταχυδρομική Υπηρεσία πιο άχρηστη και φτωχή;».

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!