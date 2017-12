Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πολυκατοικία στο κέντρο του Μάντσεστερ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι πρόκειται για τον ένατο και δέκατο όροφο κτιρίου, στην οδό Joiner.

Η Πυροσβεστική ενημερώνει και συμβουλεύει τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή και τους κατοίκους να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Το tweet της πυροσβεστικής:

We have 12 fire engines tackling the blaze in the apartments on Joiner Street in the Northern Quarter. Please keep windows and door shut if you live locally and avoid the area if possible. More to follow...