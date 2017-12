Η φωτιά στο κτίριο του Μάντσεστερ εξαπλώθηκε και σε άλλους ορόφους

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πολυκατοικία στο κέντρο του Μάντσεστερ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι αρχικά ήταν στον ένατο και δέκατο όροφο κτιρίου, στην οδό Joiner. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, έχει εξαπλωθεί και σε άλλους ορόφους, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, με τη συνδρομή και της Αστυνομίας.

Η Πυροσβεστική ενημερώνει και συμβουλεύει τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή και τους κατοίκους να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Τα tweets της πυροσβεστικής:

The fire had spread to multiple floors but we have things well under control here. Firefighters along with colleagues from the Police and Ambulance service have done an amazing job to tackle this difficult incident! More updates to follow... pic.twitter.com/lgBOPX54Hq