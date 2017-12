Η κυκλοφορία των τρένων στον σταθμό του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου έχει διακοπεί, εξαιτίας καπνού, ανακοίνωσε η αστυνομία στο twitter. Την πληροφορία μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την αστυνομία, απομακρύνθηκαν πολλοί άνθρωποι από το σημείο. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη η αιτία του καπνού.

Post από το twitter με βίντεο από το σημείο:

Lights flickered on and off several times. Across smoke entered food hall. People began evacuating. No fore alarm. #berlinfire #BerlinStation #berlin #bahnoffZooplogischerGarten pic.twitter.com/z7PQvhltTt