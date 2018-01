Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πιθανές συνομιλίες Βόρειας και Νότιας Κορέας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε στο twitter σχετικά με την πιθανή συνάντηση Βόρειας και Νότιας Κορέας ότι οι κυρώσεις άρχισαν να έχουν επιπτώσεις στη Πιονγιάνγκ εν μέσω εντάσεων για τα πυρηνικά και τα πυραυλικά της προγράμματα:

«Οι κυρώσεις και "άλλες πιέσεις" αρχίζουν να έχουν μεγάλη επίπτωση στη Βόρεια Κορέα. Οι στρατιώτες δραπετεύουν επικίνδυνα προς τη Νότια Κορέα. Ο ειδικός στους πυραύλους τώρα θέλει να συνομιλήσει με τη Νότια Κορέα για πρώτη φορά. Μπορεί να είναι καλά νέα, μπορεί όχι - θα δούμε!»

