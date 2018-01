Σε μήνυμά του στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι έχει σεβασμό για τον κόσμο στο Ιράν που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο από τη διεφθαρμένη κυβέρνηση και ότι θα δει σημαντική υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την κατάλληλη στιγμή.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, είχε επιτεθεί κατά του ιρανικού καθεστώτος, λέγοντας πως έχει αρπάξει τον πλούτο του ιρανικού λαού και έχει καταπιέσει τα δικαιώματά του.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!