H Bρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ξεκίνησε τον ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, βάζοντας τη σφραγίδα της σε μια διχασμένη κυβέρνηση, στην έναρξη μιας χρονιάς με αρκετή πίεση, λόγω Brexit.

The Prime Minister has started a refresh of her ministerial team - updates will follow #CabinetReshuffle pic.twitter.com/QjGW7aUxx1 — UK Prime Minister (@Number10gov) January 8, 2018

Το γραφείο της Μέι επιβεβαιώνει ότι ο Brandon Lewis γίνεται πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος και υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Αντικαθιστά τον Patrick McLoughlin, ο οποίος βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής του κόμματος, από την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Brandon Lewis MP becomes Minister without Portfolio (and Conservative Party Chair) #CabinetReshuffle pic.twitter.com/Q0uNuKsThl — UK Prime Minister (@Number10gov) January 8, 2018

David Lidington MP becomes Chancellor of the Duchy of Lancaster and Minister for @CabinetOfficeUK #CabinetReshuffle pic.twitter.com/k8P5Ib9gxE — UK Prime Minister (@Number10gov) January 8, 2018