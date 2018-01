Ο αμερικανικός προστατευτισμός ξανά στο προσκήνιο

Ο Καναδάς είναι αυξανόμενα πεπεισμένος πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει σύντομα πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία NAFTA, δήλωσαν δυο κυβερνητικές πηγές στο Reuters, δηλώσεις που «έστειλαν» τα νομίσματα του Καναδά και του Μεξικό χαμηλότερα, ενώ πίεσαν σήμερα και τα ασιατικά χρηματιστήρια.



Τα σχόλια αυτά προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη αμφιβολία για την προοπτική διαπραγμάτευσης για τον εκσυγχρονισμό της τριμερούς συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, την οποία ο Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει ότι θα εγκαταλείψει αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.



Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αναμένεται να τον έκτο και προτελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στο Μοντρεάλ στις 23-28 Ιανουαρίου, καθώς τελειώνει ο χρόνος για γεφύρωση των διαφορών.



Δεν είναι βέβαιο πως οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τη NAFTA ακόμα και αν ο Τραμπ δώσει την απαιτούμενη εξάμηνη ειδοποίηση αποχώρησης, καθώς δεν είναι υποχρεωμένος να την τηρήσει όταν λήξει η προθεσμία, ενώ σε μια τέτοια κίνηση μπορεί να αντιταχθεί το Κογκρέσο.



Μια από τις καναδικές κυβερνητικές πηγές σημείωσε αργότερα πως δεν είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ θα κινηθεί κατά της συμφωνίας και πως η Οτάβα είναι προετοιμασμένη για διάφορα σενάρια. Όμως, ακόμα και η προοπτική πιθανής ζημιάς στις οικονομίες των τριών χωρών προκαλεί ανησυχία στις αγορές.



Το καναδικό δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους έναντι του αμερικανικού δολαρίου, καθώς οι ανησυχίες για το μέλλον της NAFTA περιόρισαν τα «στοιχήματα» πως η Τράπεζα του Καναδά θα αυξήσει τα επιτόκιά της την επόμενη εβδομάδα.



Χαμηλότερα κινήθηκε και το μεξικανικό πέσο.



Τρεις πηγές προσκείμενες στη μεξικανική κυβέρνηση, δήλωσαν το Reuters πως το Μεξικό θα αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής αν ο αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει να υπογράψει μια επιστολή προς το Κογκρέσο για να αποφασιστεί εάν θα κινηθεί η διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από την τριμερή συμφωνία.



Καναδικές πηγές σχολίασαν πάντως πως αν ο Τραμπ όντως ανακοινώσει αποχώρηση των ΗΠΑ από τη NAFTA, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια διαπραγματευτική τακτική με στόχο να εξασφαλίσει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις.



Αμερικανική πηγή προσκείμενη στον Λευκό Οίκο είπε πως ο Τραμπ θέλει αποχώρηση από τη NAFTA καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερη πρόοδο, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως «δεν υπάρχει αλλαγή στη θέση του προέδρου για τη NAFTA».



Ο Τραμπ από καιρό υποστηρίζει πως η NAFTA είναι μια κακή συμφωνία η οποία βλάπτει τους Αμερικανούς εργαζόμενους, ενώ η διαπραγματευτική του ομάδα έχει θέσει στο τραπέζι προτάσεις που έχουν θορυβήσει τον Καναδά και το Μεξικό.



Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων προτάσεων είναι τα σχέδια για κατάρτιση κανόνων για την προέλευση των προϊόντων της NAFTA που θα ορίζουν κατώτατα επίπεδα αμερικανικού περιεχομένου για τα αυτοκίνητα. Ωστόσο τα άλλα δύο μέρη, Καναδάς και Μεξικό, παραμένουν απρόθυμα να ικανοποιήσουν τις επιθετικές απαιτήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου, ειδικά όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία.

Εντάσεις με την Κίνα

Εν τω μεταξύ, κλιμακώνονται οι εμπορικές εντάσεις των ΗΠΑ και με την Κίνα. Σύμφωνα με το Reuters, αυτόν τον μήνα θα αποσταλούν στον Τραμπ εκθέσεις για τις έρευνες που έχουν γίνει σε αμερικανικές εισαγωγές, περιλαμβανομένων των ερευνών για το αν οι εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.



Αυτόν τον μήνα είναι πιθανό να ολοκληρωθεί και μια άλλη έρευνα, που αφορά τις πρακτικές της Κίνας στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβολή δασμών στις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών.



Εξάλλου, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, το Πεκίνο εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις ΗΠΑ στις κινεζικές επενδύσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας.



Η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα, την ενοποίηση μεταξύ της κινεζικής εταιρίας Ant Financial και της αμερικανικής εταιρίας ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων MoneyGram International Inc, επικαλούμενη ανησυχίες εθνικού συμφέροντος. “Αναφορικά με την υπόθεση της Ant Financial λυπούμαστε που βλέπουμε ότι αυτή η συνηθισμένη επενδυτική δραστηριότητα από μια κινεζική εταιρία στις ΗΠΑ, εμποδίζεται για μία ακόμη φορά από την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας,” δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου Γκάο Φενγκ.



“Δεν είμαστε αντίθετοι στους συνήθεις ελέγχους ασφάλειας από τις ενδιαφερόμενες χώρες σχετικά με την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων, αλλά ανησυχούμε για τις πρακτικές που περιορίζουν τις ξένες επενδύσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας,” τόνισε ο Γκάο.