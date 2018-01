Τραμπ: Ποτέ δεν είπα κάτι υποτιμητικό για τους ανθρώπους στην Αϊτή

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα ρατσιστικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που πηγαίνουν στη χώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, μέσω twitter, ότι:

«Ποτέ δεν είπα κάτι υποτιμητικό για τους ανθρώπους στην Αϊτή, παρά μόνο ότι η Αϊτή είναι, προφανώς, μία πολύ φτωχή, με προβλήματα, χώρα. Ποτέ δεν είπα "διώξτε τους". Το δημιούργησαν οι Δημοκρατικοί. Έχω μια υπέροχη σχέση με τους Αϊτινούς. Πιθανότατα πρέπει να ηχογραφώ τις μελλοντικές συνεδριάσεις -δυστυχώς, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη!».

Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που επικαλούνταν δύο πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, ο Αμερικανός πρόεδρος διερωτήθηκε την Πέμπτη γιατί οι ΗΠΑ θα έπρεπε να θέλουν να υποδέχονται μετανάστες από την Αϊτή ή κράτη της Αφρικής, που χαρακτήρισε «χώρες-απόπατους» (shithole).

Το tweet του Αμερικανού προέδρου:

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!