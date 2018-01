Ινδονησία: Το χρηματιστήριο άνοιξε κανονικά παρά την κατάρρευση ορόφου

Το χρηματιστήριο της Ινδονησίας ξεκίνησε τη δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας, την συνηθισμένη ώρα έναρξης αν και νωρίτερα εκκενώθηκε, μετά την κατάρρευση ορόφου, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος διαπραγμάτευσης.



Σύμφωνα με το Bloomberg, η δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας ξεκίνησε στις 13:30 μ.μ. τοπική ώρα, στην Τζακάρτα, παρά το γεγονός ότι ένα όροφος του κατέρρευσε. Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου, δεν επρόκειτο για έκρηξη. Η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει εάν υπάρχουν θύματα.

The stock exchange is one of Jakarta’s most modern buildings, hosting offices of World Bank and others. Not where one would expect such a disaster to occur https://t.co/IG61tU0GxU