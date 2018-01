Πόσο κοστίζει η σεξουαλική παρενόχληση στο Χόλιγουντ

Η Netflix είχε επιβάρυνση ύψους 39 εκατ. δολαρίων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, λόγω υλικού που δεν προβλήθηκε.

Την ώρα που η εταιρεία-γίγαντας του video streaming δεν δίνει λεπτομέρειες από που προέρχονται αυτά, η παραγωγή του «House of Cards» με τον Κέβιν Σπέισι αναβλήθηκε τον Νοέμβριο, μετά την εμπλοκή του ηθοποιού σε σκάνδαλο και τελικά απολύθηκε.

Η εταιρεία αποφάσισε εκείνο τον μήνα να μην προχωρήσει σε δεύτερο stand up comedy με τον κωμικό Louis CK, για παρόμοιους λόγους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το σκάνδαλο της σεξουαλικής παρενόχλησης έχει χτυπήσει πολλές άλλες εταιρείες στο Χόλιγουντ. Η Imperative Entertainment δαπάνησε 10 εκατ. δολάρια για να ξαναγυρίσει το «All the money in the world» με έναν νέο ηθοποιό, έτσι ώστε να αντικαταστήσει τον Κέβιν Σπέισι.

Ακόμη και με τη επιβάρυνση, η Netflix είχε ένα πολύ καλό τρίμηνο στην ανάπτυξη συνδρομητών. Όμως, η βιομηχανία αναζητά τρόπους για να αποφύγει τέτοιου είδους δαπάνες στο μέλλον, ζητώντας από τους ηθοποιούς να συμπεριλάβουν ρήτρες στα συμβόλαιά τους, με τα οποία δεσμεύονται να συμπεριφέρονται καλά καθώς και να κάνουν ασφάλιση για κάλυψη ζημιών σε αυτές τις καταστάσεις.