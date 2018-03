Ερντογάν: Στρατηγικός στόχος η ένταξη στην ΕΕ

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγικός στόχος, δηλώνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας πως η χώρα του θα συνεχίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως θα πει στους Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά τη σύνοδο στη Βάρνα πως αναμένει την άρση των εμποδίων ενόψει της ένταξης στο μπλοκ και θα συζητήσει μαζί τους για την «αποτυχία» της ΕΕ να τηρήσει τις υποσχέσεις της σε ό,τι αφορά τους Σύρους πρόσφυγες.

Επίσης, τόνισε πως αναμένει την άνευ όρων στήριξη από την ΕΕ στη μάχη της Τουρκίας κατά της τρομοκρατίας.

