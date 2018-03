Μπαράζ απελάσεων Ρώσων διπλωματών στη Δύση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τη Δευτέρα την απέλαση 60 Ρώσων από τις ΗΠΑ και έκλεισε το ρωσικό προξενείο στο Σιάτλ, για την επίθεση με χημική ουσία στον πρώην Ρώσο πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και την κόρη του Γιούλια, ανέφεραν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Εν τω μεταξύ, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε δημοσίευμα της Sueddeutsche Zeitung σύμφωνα με το οποίο η Γερμανία θα απελάσει τέσσερις Ρώσους διπλωμάτες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, την απόφαση να απελάσουν Ρώσους διπλωμάτες έλαβαν συνολικά 14 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουκρανία.

Στην απέλαση ενός Ρώσου διπλωμάτη προχώρησε και η Π.Γ.Δ.Μ.Σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ. αναφέρει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και εταίρους της χώρας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και ως ένδειξη αλληλεγγύης στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ιρλανδία.

«Η χρήση στρατιωτικών χημικών όπλων αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και αυτό επηρεάζει την ασφάλεια όλων των χωρών» σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε πως δεν πρέπει να αποκλειστούν και άλλα μέτρα κατά της Ρωσίας.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.