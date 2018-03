Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δεν πάει... Λονδίνο

Εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων, λόγω των ισχυρισμών για διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών του κοινωνικού δικτύου, το Facebook προσφέρεται να στείλει δύο κορυφαία στελέχη του στο βρετανικό κοινοβούλιο, αλλά ο ιδρυτής του και διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ δεν θα πάει, όπως δήλωσε η εταιρεία στο CNBC.

Το κοινωνικό δίκτυο θα στείλει είτε τον επικεφαλής τεχνολογίας Mike Schroepfer είτε τον επικεφαλής παραγωγής Chris Cox, σε επιτροπή του βρετανικού κοινοβουλίου.

Οι Βρετανοί βουλευτές έχουν ζητήσει απαντήσεις από το Facebook για την υπόθεση της Cambridge Analytica και την εμφάνιση στο κοινοβούλιο είτε του ίδιου του ιδρυτή είτε ανώτερων στελεχών.

Mark Zuckerberg declines request to appear before U.K. parliamentary committee and @DamianCollins. Recommends his Chief Technology Officer and Chief Product Officer instead. Full letter here: pic.twitter.com/Q6EueSHu8a