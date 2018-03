HSBC: Ο προστατευτισμός αναγκάζει επιχειρήσεις να επιστρέψουν την πατρίδα τους

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενίσχυσης του προστατευτισμού, ωστόσο είναι αισιόδοξες για τις προοπτικές των διεθνών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της HSBC με τίτλο, ‘Navigator: Now, next and how for business’.

Από τις 6.000 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως, τρεις στις πέντε (61%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν να γίνονται πιο προστατευτικές για τις οικονομίες τους. Αυτή η αίσθηση είναι εντονότερη στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις γεωγραφικές περιφέρειες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (70%) και της Ασίας-Ειρηνικού (68%). Στις ΗΠΑ, 61% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο προστατευτισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενώ οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα από την Ευρώπη, συμμερίζονται αυτήν την άποψη.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναζητά περιφερειακούς εταίρους προκειμένου να δημιουργήσει εμπορικές ευκαιρίες. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) του διεθνούς εμπορίου στην Ευρώπη και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού πραγματοποιείται εντός της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί με προτεραιότητα στις εμπορικές σχέσεις εντός της γεωγραφικής περιφέρειας όπου έχουν έδρα οι επιχειρήσεις για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Όσον αφορά στις κυβερνητικές πολιτικές, οι ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των περιφερειακών δεσμών, όπως η πρωτοβουλία της Κίνας για τη δημιουργία του νέου δρόμου του μεταξιού (Belt and Road) (40%) και η στρατηγική ASEAN 2025 (37%), αναφέρθηκαν πιο συχνά για τον θετικό αντίκτυπο που έχουν στη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, με περισσότερες από τρεις στις τέσσερις (77%) να δηλώνουν αισιόδοξες για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους προοπτικές και να αναμένουν αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών κατά το επόμενο έτος. Οι λόγοι αυτής της αισιοδοξίας περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης προϊόντων από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (33%), τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες (31%) και την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας (22%).

Ο Noel Quinn, Chief Executive, Global Commercial Banking, της HSBC, τόνισε: «Γενικώς, οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το μεταβαλλόμενο τοπίο των πολιτικών που σχετίζονται με το εμπόριο. Συνεχίζουν να προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα, και τις συνεργασίες τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις μεταβαλλόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι στρατηγικές συμπεριλαμβάνουν την αύξηση του περιφερειακού εμπορίου, την ίδρυση κοινοπραξιών ή τοπικών θυγατρικών σε περισσότερες αγορές, την εκμετάλλευση των καταναλωτικών τάσεων και των ψηφιακών τεχνολογιών. Η ενίσχυση του προστατευτισμού δεν μειώνει την αισιοδοξία των επιχειρήσεων παγκοσμίως, αλλά προκαλεί ανησυχία σχετικά με το κόστος της διεξαγωγής διεθνούς εμπορίου και της δραστηριοποίησης στο εξωτερικό. Αφιερώνοντας χρόνο στο να κατανοήσουν τις νέες κινητήριες δυνάμεις αλλά και τα εμπόδια για το εμπόριο, οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορούν να εντοπίσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους».

Η οικονομική ανάλυση επιβεβαιώνει την αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων, καθώς δείχνει αύξηση της τάξης του 7% της αξίας του εμπορίου για το 2018 (αγαθά και υπηρεσίες μαζί). Οι προβλέψεις της Oxford Economics για λογαριασμό της HSBC δείχνουν ότι οι οικονομικοί δείκτες στους οποίους βασίζεται αυτή η εκτίμηση συμπεριλαμβάνουν την ανάκαμψη τόσο των επενδύσεων όσο και της καταναλωτικής ζήτησης, το ασθενέστερο δολάριο και την ανάκαμψη της Ευρωζώνης.

Η Ελένη Βρεττού, Managing Director, Head of Wholesale Banking της HSBC Ελλάδας δήλωσε: «Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο παραμένουν αισιόδοξες για τις προοπτικές του διεθνούς εμπορίου, παρά την πρόσφατη άνοδο του προστατευτισμού. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις η επέκταση πέρα από τα σύνορα της χώρας μας είναι αναγκαία και ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες διεθνείς τάσεις. Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι ένας από τους βασικούς τομείς εστίασης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο είναι η αποτελεσματική χρήση της νέας τεχνολογίας, όχι μόνο στην παραγωγική τους διαδικασία αλλά και στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα τάση και να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή επανάσταση, εάν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο σημερινό περιβάλλον».