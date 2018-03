O Tραμπ κλιμακώνει την επίθεση κατά της Amazon

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την Πέμπτη επίθεση κατά της Amazon, με μια λίστα παραπόνων, μία ημέρα αφότου η ιστοσελίδα Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ θέλει να περιορίσει την ισχύ της εταιρείας με τη χρήση ομοσπονδιακών αντιμονοπωλιακών κανονισμών.

«Έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου κατά της Amazon πολύ πριν τις εκλογές. Σε αντίθεση με άλλους, πληρώνουν λίγους ή καθόλου φόρους στις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, χρησιμοποιούν το ταχυδρομικό μας σύστημα σαν το παιδί για τα θελήματα (προκαλώντας τεράστιες απώλειες για τις ΗΠΑ) και βγάζουν εκτός εργασίας χιλιάδες λιανεμπόρους» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!