Πέντε Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) σε στρατιωτική βάση στην επαρχία επαρχία Σιίρτ, στα νoτιοανατολικά της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές ασφάλειας που επικαλείται το Reuters.

Δεν υπάρχουν ακόμα άλλες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Fierce clashes ongoing between #PKK and #Turkish army in Eruh area, #Sirt SE #Turkey. At least 5 soldiers killed and 7 wounded.