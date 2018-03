Τουρκία: Οι σύμμαχοι μας να πάρουν σαφή θέση κατά της τρομοκρατίας

Ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε την Παρασκευή ότι η Τουρκία αναμένει οι σύμμαχοι της να πάρουν σαφή θέση κατά της τρομοκρατίας, αντί να κάνουν βήματα που οδηγούν στη νομιμοποίηση «τρομοκρατικών δομών».

Τα σχόλια από τον Ibrahim Kalin στο twitter έγιναν αφότου, σύμφωνα με το Reuters, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που κυριαρχούνται από Κούρδους για την υποστήριξη από το Παρίσι στην σταθεροποίηση της βορειοανατολικής Συρίας ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος.

2/Instead of taking steps which could be construed as legitimizing terrorist organizations, the countries we consider friends and allies must take a clear stand against all forms of terrorism. Different names and disguises cannot hide the true identity of terrorist organizations.