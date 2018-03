Ρωσία: Δεύτερη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

Για δεύτερη φορά έκανε δοκιμές του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου η Ρωσία την Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Αμυνας στο twitter.

To πυρηνικό όπλο ονομάζεται Sarmat και θα αντικαταστήσει το τρέχον Veovoda, που είναι από την εποχή της Σοβιετικής Ένωση, σύμφωνα με το CNBC.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κοινοποίησε βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται η εκτόξευση του. Είναι η δεύτερη δοκιμή, καθώς η πρώτη είχε γίνει στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Ο Ρώσος Πρόεδρος αποκάλυψε λεπτομέρειες τον Μάρτιο, λέγοντας ότι «μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου».

New heavy #ICBM #Sarmat undergoes test at #Plesetsk Cosmodrome to replace the Soviet-era #Voevoda pic.twitter.com/oECCevEp8q

— Минобороны России (@mod_russia) March 30, 2018