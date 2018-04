Nετανιάχου: Ο Ερντογάν είναι χασάπης

Ο πόλεμος των λέξεων ανάμεσα στον Μπεντζαμίν Νετανιάχου και τον Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζεται, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να σηκώνει το «γάντι» μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου την Κυριακή.

«Ο Ερντογάν δεν είναι συνηθισμένος να του απαντάνε. Θα έπρεπε να το συνηθίσει. Αυτός που κατέχει εδάφη της Βόρειας Κύπρου και της κουρδικής περιοχής και σφαγιάζει αμάχους στην Αφρίν, δεν θα έπρεπε να μας δίνει μαθήματα περί ηθικής και αξιών» έγραψε στο Twitter ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

PM Netanyahu: Erdogan is not used to being talked back to. He should start getting used to it. He who occupies Northern Cyprus and the Kurdish region and butchers civilians in Afrin should not lecture us about morality and values.