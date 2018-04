Πούτιν: Το 2023 θα λειτουργήσει το πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη πως ο πυρηνικός σταθμός ενέργειας στο Ακούγιου της Τουρκίας θα είναι έτοιμος το 2023.

Στην κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου θα έχει ενεργό ρόλο η Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o κ. Πούτιν ανέφερε πως είναι ευγνώμων που η Τουρκία αναγνώρισε το έργο ως μια επένδυση στρατηγικής σημασίας.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία για την έναρξη της κατασκευής του σταθμού, ο κ. Πούτιν ανέφερε ότι ο σταθμός θα αποτελέσει το σύμβολο της δυναμικής εξέλιξης της συνεργασίας Τουρκίας-Ρωσίας και της φιλίας των δύο χωρών.

#LIVE Turkish President Erdoğan and Russian President Putin attend the ground-breaking ceremony of Turkey's nuclear power plant to be built in Akkuyu, Putin said the plant set to be launched in 2023 pic.twitter.com/XfYFORJxMV