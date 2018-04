Νέα επίθεση Τραμπ στην Amazon μέσω Twitter

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέχεια στον «πόλεμο» με την Amazon την Τρίτη, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία του Tζεφ Μπέζος δεν πληρώνει όσα θα όφειλε στην αμερικάνικη ταχυδρομική υπηρεσία.

«Έχω δίκιο στο ότι η Amazon κοστίζει στα Αμερικάνικα Ταχυδρομεία τεράστιες ποσότητες χρήματος που κάνουν το παιδί για τα θελήματα της. Η Amazon πρέπει να πληρώσει το κόστος αυτός (και παραπάνω) και να μην τα μεταφέρει στις πλάτες του Αμερικανού φορολογούμενου» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

I am right about Amazon costing the United States Post Office massive amounts of money for being their Delivery Boy. Amazon should pay these costs (plus) and not have them bourne by the American Taxpayer. Many billions of dollars. P.O. leaders don’t have a clue (or do they?)!