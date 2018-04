Τραμπ: Οταν είσαι μείον 500 δισ. δεν μπορεί να χάσεις!

Συνεχίζει τις λεκτικές επιθέσεις απέναντι στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος, στη σκιά των εκατέρωθεν ανακοινώσεων για επιβολή δασμών. «Δεν είμαστε σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, αυτός ο πόλεμος χάθηκε πριν από πολλά χρόνια από τους ηλίθιους ή ανίκανους ανθρώπους που αντιπροσώπευαν τις ΗΠΑ. Τώρα έχουμε εμπορικό έλλειμμα 500 δισ. δολάρια τον χρόνο, με κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας επιπλέον 300 δισ. δολαρίων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συνεχιστεί αυτό», έγραψε στο Twitter.

Λίγο αργότερα επανήλθε με νέο μήνυμα: Όταν είσαι κάτω κατά 500 δισ. δολάρια, δεν μπορείς να χάσεις!

