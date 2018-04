Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη-Δεν υπάρχουν θύματα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε πολυώροφο νοσοκομείο στη δυτική Κωνσταντινούπολη και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αρκετούς ορόφους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν θύματα.

H πυρκαγιά ξεκίνησε από την ταράτσα του νοσοκομείου και ταχέως εξαπλώθηκε στους χαμηλότερους ορόφους, στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου, που βρίσκεται στη συνοικία Γκαζιοσμανπασά, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε από το σημείο.



Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μεταδίδει ότι τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γκαζιοσμάνπασά Ταξίμ εκκενώθηκαν και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.



Ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής Χασάν Ταχσίν Ουστά είπε σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, το TRT, ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν από το κτίριο του νοσοκομείου.

