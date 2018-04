Oργή Τραμπ για «την επίθεση με χημικά» στη Συρία

Η απερίσκεπτη επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος κατηγόρησε τη Ρωσία, τον Πούτιν και το Ιράν για την παροχή στήριξης στο «κτήνος» Άσσαντ.

Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε το συριακό καθεστώς να επιτρέψει την πρόσβαση στην περιοχή, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την επιβεβαίωση της κατάστασης. «Άλλη μια ανθρωπιστική καταστροφή για κανέναν απολύτως λόγο» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προειδοποίησε πως οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...