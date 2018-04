O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε την Κυριακή ότι η Κίνα θα είναι η πρώτη που θα κάνει πίσω στην εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Σι και εγώ θα είμαστε πάντα φίλοι, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στη διαμάχη μας για το εμπόριο. Η Κίνα θα μειώσει τους εμπορικούς της φραγμούς γιατί αυτό είναι το σωστό. Οι φόροι θα γίνουν αμοιβαίοι και θα γίνει μια συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία. Σπουδαίο μέλλον και για τις δύο χώρες!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!