Τραμπ: Το εμπόριο με την Κίνα είναι άδικο

Νέα «επίθεση» κατά της Κίνας για το εμπόριο πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter.

«Όταν ένα αυτοκίνητο πηγαίνει από την Κίνα στις ΗΠΑ, πρέπει να πληρωθεί δασμός 2,5%. Όταν ένα αυτοκίνητο πηγαίνει από τις ΗΠΑ στην Κίνα, πρέπει να πληρωθεί δασμός 25%. Ακούγεται αυτό σαν ένα ελεύθερο ή δίκαιο εμπόριο. Όχι ακούγεται σαν ένα ΗΛΙΘΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, που συνεχίζεται για χρόνια!» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE - going on for years!