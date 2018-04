Κατέπεσε στρατιωτικό αεροσκάφος στην Αλγερία

Αεροπορική τραγωδία στην Αλγερία, με συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους και τουλάχιστον 181 νεκρούς, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες.

Συγκεχυμένες πληροφορίες επικρατούν μέχρι στιγμής για τον αριθμό των νεκρών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης θα μπορούσε να φτάσει τους 247, ενώ Αλγερινοί αξιωματούχοι τον ανεβάζουν στους 257.

Σύμφωνα με αναφορές της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Αλγερίας κάποιοι από τους επιζώντες υποφέρουν από βαθιά εγκαύματα.

Η σύγκρουση, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Financial Times, έγινε λίγο μετά την απογείωση από τη βάση του Μπουφαρικ, στη βόρεια Αλγερία, κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Bloomberg, το αεροσκάφος, του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί ο τύπος (C-130 Hercules ή Ilyushin Il-76) κατευθυνόταν προς το Bechar, στη νοτιοδυτική Αλγερία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται δηλώσεις του αξιωματούχου των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών συνταγματάρχη Φαρίντ Νετσάντ στο δημόσιο ραδιόφωνο το αεροσκάφος φέρεται ότι μετέφερε στρατιωτικούς με τις οικογένειές τους.

