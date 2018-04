Τραμπ: Δεν είπα πότε θα πλήξουμε τη Συρία!

«Ποτέ δεν είπα πότε θα λάβει χώρα η επίθεση στη Συρία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα ή όχι και τόσο σύντομα», σημειώνει.

«Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία μου, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διώξουν από την περιοχή τον ISIS. Πού είναι το "Ευχαριστώ Αμερική";», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”