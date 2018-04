Την στήριξη της Ευρωπαϊκης Ενωσης σε ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία για τις επιχειρήσεις στη Συρία εξέφρασε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

"Οι επιθέσεις απο ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία έκαναν ξεκάθαρο ότι το καθεστώς στη Συρία μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, τουλάχιστον όχι χωρίς κόστος. Η ΕΕ στέκεται με τους συμμάχους της στην πλευρά της δικαιοσύνης", έγραψε ο Τουσκ.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.