Μνούτσιν: Το tweet του Τραμπ ήταν προειδοποιητική βολή

Το post του Αμερικανού προέδρου στο twitter για τα νομίσματα Ρωσίας και Κίνας ήταν μία προειδοποίηση σε αυτές τις χώρες κατά της υποτίμησης των νομισμάτων τους, σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του κοινωνικού δικτύου τις κατηγόρησε ότι «παίζουν το παιχνίδι της υποτίμησης νομίσματος».

«Ήταν μία προειδοποιητική βολή στη Κίνα και τη Ρωσία για την υποτίμηση. Η Κίνα έχει υποτιμήσει το νόμισμά της στο παρελθόν», είπε ο Μνούτσιν. Σύμφωνα με το Reuters, πρόσθεσε ότι η δημοσίευση στο Twitter δεν σχετίζεται με την άποψη του Τραμπ για τη δύναμη του δολαρίου.

Το tweet που είχε κάνει χθες ο Αμερικανός πρόεδρος:

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!