Τραμπ: Ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

O Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει σε post του στο κοινωνικό δίκτυο ότι «ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα την περασμένη εβδομάδα. Η συνάντηση πήγε πολύ ομαλά και μία καλή σχέση δημιουργήθηκε. Οι λεπτομέρειες της Συνόδου είναι υπό επεξεργασία τώρα.

Η αποπυρηνικοποίηση θα είναι ένα σπουδαίο θέμα για τον κόσμο, αλλά επίσης για τη Βόρεια Κορέα!».

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!