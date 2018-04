Πρόωρες εκλογές για τις 24 Ιουνίου προκήρυξε ο Ερντογάν

O Toύρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών στην Τουρκία στις 24 Ιουνίου.

Σε διάγγελμά του, ο κ. Ερντογάν ανέφερε πως συζήτησε με τον υπερεθνικιστή σύμμαχό του Ντεβλέτ Μπαχτσελί το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών και του διεμήνυσε πως συμφωνεί με την πρότασή του. Ο ίδιος υποστήριξε πως έχει γίνει επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η μετάβαση στο προεδρικό σύστημα.

Νωρίτερα ο κ. Ερντογάν συναντήθηκε με τον κ. Μπαχτσελί, με τον οποίο συζήτησε την πιθανότητα προκήρυξης πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν για περίπου μισή ώρα στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Μπαχτσελί, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), ζήτησε χθες την επίσπευση των εκλογών, που κανονικά επρόκειτο να διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2019, για τις 26 Αυγούστου φέτος.

Ο 70χρονος βετεράνος πολιτικός, που παλαιότερα επέκρινε δριμύτατα τον Ερντογάν, είναι πλέον ένας από τους κυριότερους συμμάχους του. Το MHP και το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Τούρκου προέδρου έχουν συνάψει συμφωνία εκλογικής συνεργασίας, ενόψει των επόμενων εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από αυτές τις εκλογές μεταμορφώνεται το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς με το νέο Σύνταγμα εξαλείφεται η θέση του πρωθυπουργού και η δύναμη συγκεντρώνεται στον πρόεδρο.

Η λίρα ευνοήθηκε από την ανακοίνωση καθώς ανατιμήθηκε κατά 0,7% στις 4,07 ανά δολάριο, ενώ το χρηματιστήριο καταγράφει πτώση 0,9%.

Είναι η πρώτη φορά που το κόμμα του Ερντογάν προχωρά σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών και αξιοσημείωτο ότι τους τελευταίους μήνες πολλές φορές είχε απορρίψει το ενδεχόμενο. Πολλοί αναλυτές ωστόσο το είχαν προβλέψει, υποστηρίζοντας ότι η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης θα οδηγήσει τον Τούρκο πρόεδρο να αλλάξει την ημερομηνία, αντί να ρισκάρει να πάει στις κάλπες με την οικονομία σε καθοδική τροχιά.

Ο Ερντογάν δικαιολόγησε τη θέση του υποστηρίζοντας ότι η αβεβαιότητα σε Συρία και Ιράκ καθιστούν την απόφαση αναγκαία και ότι η χώρα θα πρέπει να αλλάξει γρήγορα και να περάσει στο νέο προεδρικό σύστημα.

Να σημειωθεί ωστόσο πως παρότι η οικονομία αναπτύχθηκε με 7,4% το 2017, οι οικονομολόγοι εξηγούν ότι αυτό έγινε εξαιτίας κινήτρων που έδωσε η κυβέρνηση και τα οποία δημιούργησαν ανισορροπίες -μεταξύ αυτών τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών και την εκτόξευση του πληθωρισμού σε διψήφιο ποσοστό. Αυτές οδήγησαν τη λίρα σε αλλεπάλληλα ιστορικά χαμηλά.

«Υπάρχει η εντύπωση ότι η οικονομία θα αρχίσει να γίνεται μειονέκτημα τους επόμενους μήνες», τονίζει ο Sinan Ulgen, του think tank Edam. «Πόσο μειονέκτημα δεν ξέρει πραγματικά κανείς, αλλά φαίνεται ότι ο Ερντογάν δεν θέλει να πάρει το ρίσκο».

