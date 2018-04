Τραμπ: «Τεχνητά υψηλές» οι τιμές του πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ

Η τιμή του αργού υποχωρεί στη Νέα Υόρκη, μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω twitter, για «τεχνητά υψηλές» τιμές πετρελαίου.

Η δημοσίευση έρχεται καθώς η συνάντηση των υπουργών πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, έδειξε τη θέλησή τους για περαιτέρω σύσφιξη της αγοράς και ώθησης των τιμών.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, «φαίνεται ότι με τις ποσότητες-ρεκόρ πετρελαίου παντού, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως φορτωμένων πλοίων στη θάλασσα, οι τιμές του πετρελαίου είναι τεχνητά πολύ υψηλές! Δεν είναι καλό και δεν θα γίνει αποδεκτό!».

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!