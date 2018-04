Έπαινοι Τραμπ για την ιστορική συνάντηση των ηγετών της Κορέας

Στη συνάντηση των ηγετών της κορεατικής χερσονήσου αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω twitter:

«Μετά από μία πυρετώδη χρονιά με βαλλιστικούς πυραύλους και δοκιμές πυρηνικών, γίνεται μία ιστορική συνάντηση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Καλά πράγματα συμβαίνουν, αλλά μόνο ο χρόνος θα δείξει!», σημειώνει στη δημοσίευσή του.

Σε νέα του δημοσίευση καλεί σε τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι «οι ΗΠΑ και ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ λαός τους πρέπει να είναι πολύ περήφανοι γι' αυτό που συμβαίνει στην Κορέα!»

