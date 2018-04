Τραμπ: Καθορίζονται ο χρόνος και η τοποθεσία συνάντησης με τη Β. Κορέα

O Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω twitter το Σάββατο ότι είχε μιλήσει με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζάε-ιν και ότι προετοιμάζονται για τη συνάντηση με τη Βόρεια Κορέα.

«Μόλις είχα μία μακρά και πολλή καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο Μουν της Νότιας Κορέας. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, καθορίζονται ο χρόνος και η τοποθεσία για τη συνάντηση με τη Βόρεια Κορέα», σημείωσε στη δημοσίευσή του.

Πρόσθεσε επίσης ότι είχε μιλήσει με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε για να τον πληροφορήσει για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.