O Tραμπ προτείνει συνάντηση με τον Κιμ στα κορεατικά σύνορα

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη Δευτέρα η σχεδιαζόμενη συνάντηση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να πραγματοποιηθεί στον Οίκο της Ειρήνης στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας.

Πρόκειται για το ίδιο σημείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η συνάντηση μεταξύ του Κιμ Γιόνγκ Ουν και του προέδρου της Νότιας Κορέας, Μουν Τζάε-ιν.

«Πολλές χώρες εξετάζονται για την ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, αλλά δεν θα ήταν ο Οίκος της Ειρήνης/Οίκος της Ελευθερίας, στα ΣΥΝΟΡΑ Βόρειας και Νότιας Κορέας, ένα πιο Αντιπροσωπευτικό, Σημαντικό και Παντοτινό σημείο από ότι μια τρίτη χώρα; Απλά ρωτάω!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

